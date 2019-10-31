شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 طالب سحبوا استمارات الترشح في الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إن منافذ تلقى طلبات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة الـ20 تسلمت طلبات من 1200 طالب وطالبة على مستوى 20 كلية.

وأوضح «جمال»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تقدم لكلية الآداب 60 طالبا، والتجارة 64 طالبا، والحقوق 80 طالبا، والتربية 58 طالبا، والسياحة 56 طالبا، وطب الأسنان 53 طالبا، والصيدلة 53 طالبا، والطب البشرى 55 طالبا، والزراعة بالشاطبى 53 طالبا، والهندسة 72 طالبا، والعلوم 88 طالبا، والتمريض 40 طالبا، والطب البيطرى 125 طالبا، والتربية الرياضية بنات 56 طالبة، والتربية الرياضية بنين 48 طالبا، والفنون الجميلة 70 طالبا، وزراعة سابا باشا 62 طالبا، والتربية النوعية 40 طالبة، والطفولة المبكرة 56 طالبا، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 56 طالبا بإجمالى 1200.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 20 لجنة لتلقى طلبات الترشح وإجراء الانتخابات الطلابية، لافتا إلى أن كل مقر به لجنة سداسية برئاسة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من إدارة الشؤون القانونية وممثل لإدارة رعاية الشباب وطالبان.