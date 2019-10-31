شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لا بد من فتح الباب للمصريين للمساهمة في شركات القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر للقائمين على المصانع التابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وقال السيسي في كلمته: «من المهم، كمصريين، أن نعرف أن القوات المسلحة حين تقوم بهذا الدور ليس على حساب القطاع الخاص أو العام، بل بالمشاركة معه».

وتابع: «القطاع الخاص مرحب به في الدخول بالشراكة فى كل المجالات، فلابد من فتح الباب للشعب المصري للمساهمة والمشاركة في شركات القوات المسلحة».