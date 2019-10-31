شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لا بد من فتح الباب للمصريين للمساهمة في شركات القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر للقائمين على المصانع التابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.
وقال السيسي في كلمته: «من المهم، كمصريين، أن نعرف أن القوات المسلحة حين تقوم بهذا الدور ليس على حساب القطاع الخاص أو العام، بل بالمشاركة معه».
وتابع: «القطاع الخاص مرحب به في الدخول بالشراكة فى كل المجالات، فلابد من فتح الباب للشعب المصري للمساهمة والمشاركة في شركات القوات المسلحة».
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