شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «هنفتتح المشاريع بسرعة واللي يزعل يتفلق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة ستفتتح الفترة المقبلة كل المشاريع الجديدة بطريقة متتالية، دون انتظار مواعيد محددة.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش: «كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية، هنفتح المشاريع بسرعة، واللي يزعل يتفلق».