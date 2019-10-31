شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد مصنع النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، مصنع النصر للكيماويات الوسيطة رافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس البرلمان علي عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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واستمع الرئيس خلال الجولة التفقدية لمصنع النصر لشرح تفصيلي عن المصنع الذي تم إنشاؤه على مساحة 250 فدانا، ويضم المقر 17 مصنعا، منهم 4 مصانع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية و4 مصانع لإنتاج الأيروسونات و4 مصانع لإنتاج المبيدات والأسمدة الزراعية و4 مصانع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومصنع لإنتاج خزانات ومواسير الفيبرجلاس.. وكان الرئيس السيسي قد افتتح في ديسمبر عام 2016 مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 4 ومصنع الأيروسونات رقم 4.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 اليوم، بطاقة 100 طن أكسجين خلال اليوم الواحد، والمصنع الثاني هو فوق أكسيد الهيدروجين، بطاقة 70 طنا، والذي ينتج لأول مرة في مصر اعتمادا على غاز الهيدروجين المنتج بخلايا التحليل الكهربي ليصبح إجمالي المصانع بالمقر الرئيسي 19 مصنعا يتخللها 80 فدانا من المساحات الخضراء والزراعات المثمرة، وذلك تأكيدا على اهتمام الشركة بتحسين البيئة داخل المصانع وفقا للمتطلبات والاشتراطات البيئية.