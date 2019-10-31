شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المشروعات الصغيرة» يشارك في «بيزنكس 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشاركة الجهاز في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» هذا العام، بدورته الثانية تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان، والمقرر إقامته من 7- 9 نوفمبر المقبل، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات «المنارة».

وقالت «جامع»، في بيان، الخميس، إن «مشاركة الجهاز هذا العام، تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته الأولى العام الماضي، ولم يتسن للجهاز المشاركة فيها، ولذلك قررنا المشاركة هذا العام».

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وأضافت أن الجهاز سيشارك في المعرض بجناح متكامل، لتوفير خدمات التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافتها بين رواد المعرض، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل والإجراءات المطلوبة، وسيقدم جناح الجهاز بالمعرض كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل مهمة الشباب الراغبين في إنشاء مشروعات، وتقديم كافة المعلومات اللازمة عن المشروعات المتوفرة وكيفية الحصول على قرض لتمويلها، وجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد محركات نمو الاقتصاد الوطني، لذلك نسعى عبر مشاركتنا في هذا المعرض للتعريف بكافة مبادرات الجهاز، التي تهدف لتنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية وتوفير فرص العمل للشباب، ونتطلع إلى المشاركة مع كافة الأطراف المعنية لرفع مساهمة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي».

وأكدت أن المعرض يعد مبادرة مميزة لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، في دفع عجلة التنويع الاقتصادي بمصر، ليوفر المعرض منصة لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، للتواصل والتفاعل وتعلم أفضل الممارسات وبناء الشراكات التي تسهم في الارتقاء بتنافسية القطاعات المشاركة ورفع معدلات نموها.

وأشارت إلى أن المعرض يتيح للمشاركين فرصة التفاعل والتعاون المشترك الجاد مع المستثمرين الحاضرين من شتى الدول، الباحثين عن فرص استثمار تجارية وصناعية ناجحة، كما يتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الطموحين فرصة التواصل مع الشركات العارضة المانحة لحقوق الامتياز التجاري.