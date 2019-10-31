السيسي يتفقد مصنع الغازات بشركة النصر للكيماويات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مصنع النصر للكيماويات الوسيطة، رافقه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

استمع الرئيس خلال الجولة التفقدية لمصنع النصر لشرح تفصيلي عن المصنع الذي تم إنشاؤه على مساحة 250 فدانا، ويضم المقر 17 مصنعا، منهم 4 مصانع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية و4 مصانع لإنتاج الأيروسونات و4 مصانع لإنتاج المبيدات والأسمدة الزراعية و4 مصانع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومصنع لإنتاج خزانات ومواسير الفيبرجلاس.

وكان الرئيس السيسي قد افتتح في ديسمبر عام 2016 مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 4 ومصنع الأيروسونات رقم 4.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 اليوم، بطاقة 100 طن أكسجين خلال اليوم الواحد، والمصنع الثاني هو فوق أكسيد الهيدروجين، بطاقة 70 طنا، والذي ينتج لأول مرة في مصر اعتمادا على غاز الهيدروجين المنتج بخلايا التحليل الكهربي ليصبح إجمالي المصانع بالمقر الرئيسي 19 مصنعا يتخللها 80 فدانا من المساحات الخضراء والزراعات المثمرة، وذلك تأكيدا على اهتمام الشركة بتحسين البيئة داخل المصانع وفقا للمتطلبات والاشتراطات البيئية.