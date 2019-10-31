بعد قليل.. السيسي يفتتح مصنع الغازات بشركة النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.

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