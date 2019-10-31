أخبار مصر | عاجل.. "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بالمولد النبي وشراء الحلوى والتهادي بها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بالمولد النبي وشراء الحلوى والتهادي بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت دار الإفتاء فتوى جديدة لها، بشإن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها.

وقالت الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه.