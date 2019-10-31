أخبار مصر | عاجل.. قراران جمهوريان جديدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قراران جمهوريان جديدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي إندونيسيا في ديسمبر 2013

كما أصدر الرئيس القرار رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014 واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي أعتمد في بالي إندونيسيا في ديسمبر 2013.