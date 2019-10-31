شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة.. طقس بارد في عدة مناطق ودرجة الحرارة الصغرى 11 بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد الخميس، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتشهد البلاد، الخميس، طقس بارد بعدة مناطق، وسط حالة من الاستقرار، وفقا لما أعلن عنه خبراء هيئة الارصاد الجوية عن طقس اليوم ودرجات الحرارة، حيث يصبح الجو معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا المناطق الشمالية، وتكون كثيفة على بعض المناطق.

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وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 27

طنطا 19 26

دمنهور 17 25

الإسكندرية 16 24

بلطيم 16 24

مطروح 16 26

السلوم 17 25

سيوة 21 27

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 17 25

الإسماعيلية 16 26

السويس 17 26

العريش 18 25

رفح 17 24

رأس سدر 18 30

نخل 11 25

نويبع 20 29

طابا 18 25

كاترين 08 24

الطور 17 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 20 30

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 18 27

أسيوط 14 28

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 15 30

أسوان 16 31

أبوسمبل 17 31

الوادي الجديد 18 31

شلاتين 23 31

أبورماد 23 30

حلايب 25 28

رأس حدربة 24 28