شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يحرر محضرا ضد مستشفي قليوب لتدهور حالة زوجته.. ومديرها: «أتابع المريضة بنفسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر المواطن «محمد س م» من أبناء قليوب، محضرا ضد مستشفي قليوب لتدهور حالة زوجته التي ترقد بين الحياة والموت بعد دخولها لإجراء عملية ولادة قيصرية.

وأشار المواطن أن زوجته «نورا س. ع» ٣٣ عاما مدرسة، دخلت مستشفي قليوب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري لإجراء عمليه ولاده قيصرية في وجود طبيب النساء المعالج، مشير أنها دخلت سليمة ولا تعاني من أي أمراض مزمنة أو غير مزمنة، ودخلت العمليات، وخلال دقيقه واحده الدنيا انقلبت راسا على عقب».

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وأشار المواطن في محضره أنه «علم أن زوجته بمجرد حقنها بالمخدر توقفت عضلة القلب، واستعان الأطباء بالصدمات الكهربائية وتدخل طبيب النساء وأجرى جراحة قيصرية واستخرج الجنين لكن كانت الأم في غيبوبة، ومنذ ذلك الحين ترقد في الرعايه المركزه والحالة سيئة، ودرجة الحرارة ٣٩، وعلى جهاز تنفس صناعي، مع وجود تشنجات بالجسد الذي يتحول للون الأزرق أحيانا، موضحا أنه يشعر أن زوجته على وشك الموت»، حسب المحضر.

وأوضح أنه حرر محضرا بقسم شرطه قليوب برقم ٤٠٧١ قسم قليوب بتاريخ ٢٩ أكتوبر،وتم العرض على النيابه التي طلبت تقرير الطب شرعي وتقرير من المستشفي بحالتها الطبية، منوها بتقديمه شكوي برئاسة مجلس الوزراء رقم ١٩٦٧٩٥٨ بتاريخ ٣٠ أكتوبر.

من جانبه علق الدكتور إسحاق جميل مدير المستشفى أن «المستشفي استقبلت بالفعل زوجة الشاكي وبعد حقنها للتخدير النصفي كما هو معتاد في العمليات القيصرية حصل لها توقف في عضلة القلب وتم إعادة إنعاش القلب للتنفس مرة أخرى وتقديم الرعاية الكافية وإخراج الجنين بحالة جيدة بعد إعادة انعاش القلب».

وأضاف: «المستشفي قدمت كل الرعاية اللازمة للزوجة، وأتابع الحالة بنفسي مع كافة الاطباء والاستشاريين بشكل منتظم، وما حدث ليس خطأ طبيا ولا يوجد ما يسمي بحقنة مخدر بالخطأ، فأمر طبيعي أن يكون الإنسان لديه حساسية من عقار معين وهو ما حدث للمريضة».