بمشاركة 271 حصانًا عربيًا.. انطلاق مهرجان الخيول بمحطة الزهراء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنطلق اليوم الخميس فعاليات المهرجان القومى والبطولة الدولية الـ21 لجمال الخيول العربية الأصيلة، بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة، بمشاركة 271 من الخيول العربية.

يستمر المهرجان خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، ويعرض عددًا من فرسات الخيول والولادات الحديثة والمهارى والطلائق المشاركة.

ويشارك فى مهرجان الخيول 140 حصانًا عربيًا، مسجلة بالهيئة كخيول عربية أصيلة، منها 30 من فرسات ومهارى وطلائق.

ويجذب المهرجان شخصيات على المستوى العام والخاص، ممثلة فى محبي الخيول ومربيها من الأمراء العرب ورجال المال والأعمال، والشخصيات العامة العالمية التي تهتم بهذا المجال.