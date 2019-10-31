مصر | بـ"شادو وحشيش وهيروين".. القبض على 35 "ديلر" في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"شادو وحشيش وهيروين".. القبض على 35 "ديلر" في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 37 متهم من بينهم 2 تعاطي، 35 اتجار، عثر بحوزتهم على 1950 جرام مخدر الحشيش، 570 أقراص مخدرة، 175 جرام هيروين، 1580 جرام استروكس، 250 جرام بانجو، 40 جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 7 متهمين، 7 دفاع عن النفس، ضبط بحوزتهم طبنجة عيار 9 مم، 5 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 11 مم، بندقية خرطوش اكشن عيار 12 مم، 3 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 53 متهم، 3 تعاطي، 49 اتجار، وعثر بحوزتهم 3360 جرام مخدر الحشيش، 583 أقراص مخدرة، 242 جرام هروين، 840 جرام استروكس، 250 جرام بانجو، 50 جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 14 متهم، 14 دفاع عن النفس، ضبط بحوزتهم 3 طبنجة عيار 9 مم، 12 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 11 مم، بندقية خرطوش اكشن عيار 12 مم، 69 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

