مصر | بـ"بنزين".. مسجل يشعل النيران في المنازل ويثير الذعر بأبو النمرس

وأضافت التحريات أنه مساء أمس الأربعاء استخدم بنزين، وأشعل النيران في منزلين من أشقائه، ثم ألقى الأجهزة المنزلية، واسطوانات الغاز بالشارع، مما أثار الذعر والخوف بين الأهالي بمركز أبو النمرس.

ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على المتهم باشغال النيران بمنزلين بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة واشتعال النيران بمنزلين بنطاق المركز.

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ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإنتقال قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز، ومعاونه الرائد مصطفي عثمان، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين مسجل خطر واشقائه بسبب وجود خلافات بينهم حول الميراث، ما دفعه إلى إشعال النيران بمنزلين بـ "بنزين".

وتمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتمكنت القوة الأمنية من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط 4 اسطوانات غاز، وبمواجه المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.