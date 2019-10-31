أخبار مصر | برلماني أفغاني: تحقيق السلام بأفغانستان لن يتحقق إلا بمشاركة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني أفغاني: تحقيق السلام بأفغانستان لن يتحقق إلا بمشاركة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سفير مصر في كابول، هاني صلاح، بسكرتير عام مجلس النواب الأفغاني، عبدالقادر ظاظاي، حيث بحث المسئولان تطورات الأوضاع في أفغانستان، والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقد أعرب المسئول الأفغاني عن تطلُع بلاده لمواصلة الدور المصري في أفغانستان، مشدداً على أن الأمل في تحقيق السلام في بلاده لن يتحقق إلا بمشاركة أكبر عدد من الشركاء وعلى رأسهم مصر، مضيفاً أن مكانة مصر في العالم العربي والإسلامي محل تقدير من الجانب الأفغاني.

وأوضح السفير المصري أن سكرتير عام مجلس النواب قد أشار إلى أهمية تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة، بالإضافة إلى تطلعهم لإيفاد مجموعة من البرلمانيين الأفغان للاستفادة من الخبرة المصرية في المجال التشريعي والبرلماني، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.