شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام ٣٠٠ كيلوجرام من حلوى المولد الفاسدة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية قرارا بإعدام 341 كيلوجراما من منتجات حلوي المولد المختلفة، كما قررت إغلاق 10 منشآت منها غير مرخصة تتسبب في خطر داهم على صحة المواطنين.

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جاء ذلك خلال حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بصحة القليوبية على أماكن تصنيع الحلوي بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف لضمان تقديم سلعة آمنة للمواطنين.

وتأتي الحملة بتوجيهات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وبإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

كما تم خلال الحملة المرور على 31 منشأة ما بين محلات تصنيع ومحال تداول الحلوي وتم سحب 184 عينة من منتجات الحلوى المختلفة وإرسالها للمعامل المركزية لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير 18 محضرا لعدم استيفاء المنشآت لشروط النظافة الصحية كما تم تحرير 27 محضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

إعدام ٣٠٠ كيلوجرام من حلوى المولد الفاسدة بالقليوبية

إعدام ٣٠٠ كيلوجرام من حلوى المولد الفاسدة بالقليوبية