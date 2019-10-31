اختلفنا على أولوية المرور.. حبس قاتل سائق توكتوك في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة المطرية، بحبس سائق ميكروباص متهم بقتل سائق "توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب الخلاف على المرور بمنطقة المطرية.

وقال المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث، إن مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه حال سيرهما بشارع الترولي، دائرة القسم، لخلاف بينهما حول أولوية المرور، قام خلالها المجني عليه بتمزيق ملابسه.

وأضاف المتهم: "أثار حفيظتي فقمت بتتبعه حتى تمكنت من إيقافه بمحل الواقعة، وعاجلته بطعنة بالصدر باستخدام العنف"، وعلل المتهم حدوث إصابته نتيجة تعدي المتوفي عليه بالضرب باستخدام مفك كان بحوزته.

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المطرية بتلبية إشارة من مستشفى المطرية التعليمي تفيد استقباله مصطفى م، 33 سنة، سائق توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب من الجهة اليسرى) إثر ادعاء مشاجرة، وبالانتقال والفحص وسؤال شهود الواقعة قرروا بأنه حال تواجد المتوفي بالميكروباص قيادته (26 راكبا ـ خط مسطرد) بشارع مسطرد القديم، دائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة بخارية "توك توك" حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته محدثًا إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها إعادة مناقشة شاهدي الواقعة تفصيليا عن ظروف وملابسات اكتشافهما الواقعة حصر وفحص علاقات وخلافات المجني عليه لاستخلاص ما قد يرقى منها لأن يكون دافعًا لارتكاب الواقعة وحصر وفحص العاملين بالجراجات والمواقف العشوائية وصولًا لتحديد هوية المتهم وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة لتحديد خط سير قدوم وهروب المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة.

وتم تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات، والاستعانة بأحد الفنيين لرسم الملامح التقريبية لمرتكب الواقعة، ومن خلال تتبع خط سير هروبه أمكن تحديد مكان تواجده بمنطقة بهتيم، شبرا الخيمة ثان قليوبية، حيث أمكن ضبط الدراجة البخارية بحوزة حسين. م، 19 سنة، سائق توكتوك بمناقشته قرر بأنه يعمل عليها كسائق بالتبادل مع أحد أصدقاء والده ويدعى محمد. ع، 37 سنة، سائق توك توك والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرها 25991 لسنة 2002م السلام أول "سلاح بدون ترخيص" (مصاب بجرح أعلى الحاجب الأيسر والجبهة) والذي تنطبق أوصافه بذات الأوصاف التي تم التوصل إليها للمتهم وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة.