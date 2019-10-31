حبس عاطل ووالده لاتهامهما بالنصب على مهندس عبر التسويق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس عاطل ووالده، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهما بالنصب والاحتيال على مهندس و بيع سيارة مُسروقة له في الشرابية.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغا من (مهندس- مقيم بمحافظة الشرقية) بسابقة تعرفه على شخصان عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني لعرضهما سيارة للبيع نظير مبلغ مالي قدره 133,500 جنيه، واتفاقهم على التقابل بدائرة القسم، وفور تقابلهما سلمهما المبلغ المالي المتفق عليه وتحصل منهما على السيارة، واتفق معهما على التوجه للشهر العقاري لإنهاء إجراءات البيع، حيث استقل سالفي الذكر سيارة أخرى، وعقب ذلك فوجئ بهروبهما وبحوزتهما المبلغ المالي فحضر للإبلاغ وبصحبته السيارة.

وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة محل الفحص، تبين أنها دون البيانات وغير مقيدة بالحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور، وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدون لوحات معدنية، ومن خلال التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومالكها وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع والده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما 90 ألف جنيه، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة قيامه بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة"، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وقيامهما بإنفاق باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهامهما بالسرقة، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.