شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «WE» تعتذر للعملاء عن انقطاع خدماتها: سنعوض جميع المتضررين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت شركة WE باعتذارها لجميع عملائها على الانقطاع المفاجئ لخدماتها لأسباب فنية، ظهر اليوم، الأربعاء، 30 أكتوبر 2019.

وأكدت الشركة، في بيان، الأربعاء، استعادة الخدمات بشكل جزئي، وجار العمل حالياً على استعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.

وبحسب البيان، تتعهد WE بتعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة كما تتعهد بالعمل الجاد على تلافي أسباب ذلك الانقطاع في المستقبل.