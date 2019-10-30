شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. وزير التموين يعلن انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عملية الإصلاح الاقتصادي كانت عملية مهمة وكان من المهم توفير احتياطي استراتيجي للسلع.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن احتياطي القمح في مصر ٤.٨ شهر ولم يحدث من قبل واحتياطي السكر ٦ اشهر والزيت٣.٨ شهر والأرز ٣ شهور والدواجن عقود مستمرة لما بعد أبريل المقبل وهناك انخفاض في أسعار اللحوم الحية.
وأوضح مصيلحي أن سعر الأرز كان من ١٠ إلى ١٢ جنيهًا والآن من ٧ إلى ٩ والزيت أصبح ١٤.٥ جنيه والعدس أصبح ١٤ جنيهًا بدلا من ١٧ والفول الآن ١٨.٧٥ بعد أن كان ٢٤ جنيهًا، والفاصوليا ٢٣ جنيهًا وكانت ب ٢٧ جنيهًا.
وأشار إلى أن اللحوم البلدي ١٢٠ و١٣٠ جنيهًا أما في القرى أصبحت ٩٠ جنيهًا والحضر ١١٠ جنيهًا، أما الأسماك كان البوري ب ٧٥ جنيهًا والآن ٥٧ جنيهًا، والبلطي ٢٧ جنيهًا الآن، وفي الجمعيات ب ٢٢ جنيه والطماطم كانت ب ٩.٥ أما الآن ب ٥ جنيهات.
وأضاف أن الطماطم انخفضت لـ5 جنيهات والخيار لـ8 جنيهات والجزر لـ7 جنيهات والكوسة انخفضت لـ10 جنيهات.
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