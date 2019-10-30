شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «سوق العمل المصري»: فرص المرأة تتراجع.. وتحسين الأجور والمهارات ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مؤتمر «سوق العمل المصري الواقع والسياسات» أعماله بتوصيات مهمة على رأسها اتخاذ السياسات الكفيلة بتحويل سوق العمل إلى سوق تنتج فرص عمل في القطاع الرسمي بدلا من الوضع الراهن الذي يولد فيه غير الرسمى النسبة الأكبر من فرص العمل وطالب بتحقيق العدالة في سوق العمل بين الرجل والمرأة، على أن تتعاون كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف منوها بأن جعل سوق العمل صديقة للمرأة مهمة ستستغرق وقتا طويلا، لكن لا مناص عن إنجازها‎.

وأكد المؤتمر الذي نظمه منتدى البحوث الاقتصادية، وتم خلاله إعلان نتائج مسح سوق العمل المصرية الرابع بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء على ضرورة الاستمرار في تحسين البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للبحث العلمي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وزيادة إتاحة البيانات للباحثين كافة، مشيرا إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء حقق قفزات على هذا الطريق ولايزال مطلوبا المزيد من الإتاحة، خاصة في بيانات المنشآت الأفرادية وبيانات الجهاز الخاصة بالبحوث التي يجريها عن الأجور.

وأكد ضرورة دعم المشاريع الصغيرة فنيا وتمويليا وتسويقيا وزيادة تواجد المرأة في القطاع الخاص وإبراز نجاحاتها والتغلب على التقاليد التي تحول دون لعب دور كبير لها والتركيز على مساندة الأقل مهارة والأكثر فقرا لتحسين فرص وشروط دخولهم إلى سوق العمل، داعيا إلى الاستماع إلى وجهات نظر أصحاب الأعمال في كيفية إزالة العقبات التي تحول دون تطوير إسهامات كل الفئات في سوق العمل وتحسين بيئة وظروف العمل دعا المؤتمر من خلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت مساء الاثنين تحت عنوان «سياسات سوق العمل في مصر» وإدارتها الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وشارك فيها ممثلون لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الفرنسية للتنمية وجهاز الإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية.

Advertisements

وأكد على ضرورة ربط البرامج الأكاديمية بسوق العمل وتبادل الخبرات عربيا ودوليا بشأن تحسين الخدمات الصحية مخرجات التعليم ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل وادراك أهمية تحسين الصحة للأداء الاقتصادي ككل ولزيادة التشغيل وإنتاجية العاملين كما دعا إلى استخلاص الدروس من تجارب الهجرة الخارجية والداخلية وعودة المهاجرين وكيفية استغلال تحويلاتهم لأن كل ذلك له علاقة وثيقة بأحوال سوق العمل.

ونبه المؤتمر إلى ضرورة النظر إلى التاثير على فرص وسوق العمل عند ضخ استثمارات في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن قطاعات مثل الإنشاءات والنقل تخلق فرص عمل كثيرة، لكنها غير منتظمة وبلا تعاقدات واضحة‎.

وأوصى الحضور بتطوير التعليم الفنى واعتماد شهادات الحرف والمهن وخلق الظروف المواتية لتحسين التفاوض بين العامل وصاحب العمل وتقليل التكاليف والأعباء التي تتحملها المنشآت الخاصة لتشجيعها على زيادة التوظيف وإجراء مناقشات عامة معمقة لبحث ظاهرة تراجع حجم قوة العمل نسبة إلى عدد السكان وإجراء مسوح بعينات مناسبة على عمالة المشروعات الصغير ومتناهية الصغر، سواء كانت تعمل داخل تلك المنشآت أو خارجها‎.

من جانبها، قالت الدكتورة شيرين غنيم، القائم بأعمال مدير منتدى البحوث الاقتصادية، إن المنتدى يتيح قاعدة بياناته الضخمة لكل الباحثين في المنطقة والعالم وقد رفع كل بحوث مؤتمر مسح سوق العمل وملخصاتها على موقعه الإلكترونى ليفيد منها الكافة ويخطط لمواصلة العمل على إبراز أهم ما في نتائج المسح ووضعه أمام صناع القرار، حيث الأهم من نجاح المؤتمر وإعلان ومناقشة نتائج المسح هو ماذا بعد.