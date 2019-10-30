شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يناشد المواطنين الالتزام بمناطق عبور المزلقانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كل المواطنين الذين يمرون عبر قضبان السكك الحديدية أن يلتزموا بالعبور من المزلقانات الشرعيّة.

Advertisements

وقال «الوزير» خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، «أنه عند عبور السيارات وكدولة في إطار خطة تأمين المزلقانات تتضمن ١١٠٠ مزلقان جديد ونبني أسوارًا، لكن المواطنين يقومون بهدمها أو تكسيرها».

وتابع: «نحتاج ١٠٠ مليار جنيه لإقامة كباري عبور المشاة للمزلقانات والحكومة وافقت على إقامة أنفاق في ٣ مزلقانات في وضعية خطرة».

وأكد أنه «منذ تولي الرئيس هناك تكليفات بإقامة المحاور وربط الصعيد ونخطط خلال السنوات الست القادمة لإقامة ٢٢ كوبري، وأقمنا منها حتى الآن ١٢ كوبري وستتم إقامة كوبريين في الفشن وأبوتيج».