شكرا لقرائتكم خبر عن «أوفياء للبشر وللبيئة أيضًا».. كلب ينظف البحر من الزجاجات البلاستيكية في دهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حازت صورة ملتقطة لكلب يجمع الزجاجات البلاستيكية من مياه خليج العقبة في مدينة دهب بجنوب سيناء إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وقال أحدهم: «الكلب فعل ما لم يفعله البشر»، وأضاف آخر: «الكلاب أوفياء للبشر والبيئة». وتدعو منظمات بيئية إلى منع استخدام الأكياس البلاستيكية في مدينة دهب، واستبدالها بأكياس ورقية، للحفاظ على المياه والشعاب المرجانية.

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