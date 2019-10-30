"المصرية لمكافحة سرطان الثدي" تطلق منتدى "حكايتي مخلصتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية، منتدى بعنوان "حكايتي مخلصتش.. اعرفني"، في إطار مبادرة "حرَّك السكون"، التي تستهدف لفت أنظار المجتمع تجاه سرطان الثدي الانتشاري، وتقديم الدعم النفسي للمريضات، ومناقشة أحدث العلاجات وآثارها.

قدم المنتدى نبذة تعريفية عن طبيعة سرطان الثدي الانتشاري، واستعرض الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بالمرض، ودور العلاجات التكميلية في تحسين الحالة النفسية للمريضات.

يأتي هذا المنتدى في سياق التوجيهات المطروحة سابقًا بعد استعراض نتائج مسح "اعرفني"، وفي إطار مبادرة "حرَّك السكون"، التي تأخذ على عاتقها منذ نشأتها في يناير 2016، بذل كل الجهود الممكنة على المستوى المجتمعي والمهني والبحثي، لحل المشكلات التي تواجه مريضات سرطان الثدي الانتشاري.

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من جانبه، قال الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام، ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام، ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي: "لقد استطاعت المؤسسة تخطي إحدى أهم المشكلات التي تواجه المريضات وهي توافر المعلومات عن المرض وأحدث العلاجات المتاحة وآثارها الجانبية، بالإضافة إلى طرق الفحص والمشاكل النفسية التي تواجه المريضة ومانحي الرعاية لها، من خلال إنشاء أول منصة إليكترونية باللغة العربية ملحقة بمجموعة من الصور التوضيحية والفيديوهات في الوطن العربي، تتمكن من خلالها مريضة سرطان الثدي من أن تستقي معلومات عن المرض وطبيعته".

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