"عطا": خطة شاملة لتطوير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

انطلقت فعاليات الاحتفال العملي الأول لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها، الأربعاء، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة جميع قيادات الهيئة و20 قسما بالمستشفى، وبحضور الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي الأسبق.

قال الدكتور أحمد عطا، مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، إنه تم البدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة للمستشفى لرفع كفاءة البنية التحتية بكل أقسامها، وذلك لتحسين الخدمات الطبية بشكل يليق بالمريض ويتواكب مع معايير الجودة الطبية.

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وأكد "عطا" أن خطة التطوير تشمل إحلال وتغيير كافة المصاعد بالمستشفى والعيادة، مع تطوير كامل للبنية التحتية لكامل مبنى المستشفى بدءا من مبنى البرج الشمالي الشرقي، ويضم حوالي 170 سريرا، وغرفتي القسطرة والأشعة التداخلية، وماكينة قلب صناعي وأجهزة رعاية مركزة، كما سيتم تطوير الدور الأرضي بمبنى العيادة ويشمل وحدة الدخول الحضانة أبناء العاملين والمخازن والمسجد.

وأضاف أن "الهدف هو تنظيم برنامج تدريبي لجميع شباب المستشفى في كل التخصصات، بحيث نواكب عملية التعليم الطبي المستمر، الذي تنادي به دائما القيادة السياسية"، مشيرا إلى أن المستشفى شاركت في جميع مبادرات رئاسة الجمهورية، وقدمت خدمات طبية للمرضى في كل التخصصات، خاصة أن به كم كبير من الاستشاريين في جميع التخصصات.

وأوضح مدير المستشفى أنها تستقبل حوالي مليون مريض سنويا في جميع التخصصات، وذلك سواء كان في الأقسام الداخلية أو العيادات الخارجية، أو الطوارئ والاستقبال، أو العمليات الجراحية.