بعد 35 يومًا.. جثمان مصري توفى بالأردن يصل القاهرة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إنه من المقرر أن يصل جثمان المواطن المصري، أشرف عبدالعزيز عطوة، من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران رقم 740 التي تصل إلى مطار القاهرة الخامسة فجر غد الخميس، وذلك بعد 35 يوما من وفاته، واحتجاز المستشفى التي كان يعالج فيها جثمانه حتي يتم سداد تكاليف علاجه.

وأشارت الوزارة إلى تدخل وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة، إذ عرضها على مجلس الوزراء الأردني، الذي وافق على الفور بإعفاء المتوفي في كافة مصاريف العلاج حتي وفاته البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.

وتوجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالشكر والتقدير لوزير العمل الأردني نضال البطاينة علي إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعفاء المتوفي من جميع مصاريف علاجه، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والاقتناع المشترك لدي القيادة السياسية في البلدين بالتعاون الثنائي ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن.

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وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية لحل مشكلة عودة جثمان المواطن المصري أشرف عبد العزيز عطوة الذي توفي 25 سبتمبر الماضي بمستشفى الأمير حمزة في عمان على إثر تعرضه لنزيف حاد في المريء وجلطة دماغية تسببت في وفاته.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بعمان أشرف الحرايري يفيد بأن السفارة تواصلت على الفور مع إدارة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن جثمان المتوفي إلى مصر، إلا أن المستشفى رفضت الإفراج عن الجثمان إلا بعد تحمل ذوي المتوفي أو أي جهة أخرى تكاليف علاجه حتى تاريخ وفاته والبالغة 336 ألف جنيه مصري.

وأشارت المستشفى إلى أن القواعد المعمول بها لا تمكن الإدارة من الإفراج عن الجثمان في حالة عدم دفع مستحقات علاجه إلا بعد انقضاء 45 يوما علي واقعة والوفاة، والتي تقوم بعدها إدارة المستشفى بمخاطبة الادعاء العام لتحويل الجثمان إلي مستشفى مركزي لأنها الإجراءات اللازمة للتصريح بدفنه في المقابر الحكومية الأردنية.

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