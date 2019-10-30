محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصل قطاع الأحوال المدنية، تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، من خلال افتتاح وتطوير 14 سجل مدني، بقرى 10 محافظات عقب الانتهاء من إجراءات تطويرها وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها.
وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين لما له بالغ الأثر في سرعة إنهاء مصالحهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الأحوال المدنية تواصل تطوير الخدمات الجماهيرية بـ14 مقرا في المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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