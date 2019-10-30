بينهم سيدة.. إحالة 3 متهمين بقتل "خليجي" في الرحاب للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، إحالة 3 متهمين بينهم سيدة، لمحاكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل خليجي الجنسية، لسرقته في منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين "عبدالرحمن م."، (36 سنة)، "أسامة ح."، (40 سنة)، "أميرة ف."، (28 سنة)، استدرجوا المجني عليه "ك م."، خليجي الجنسية، بعدما اتفقت معه المتهمة الثالثة لقضاء سهرة حمرة بشقة بمنطقة الرحاب.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه بعدما وصل إلى الشقة، فوجئ بوجود المتهمين، وحاولوا تكبيله فقاومهم، وبعدما فشلوا في سرقته قام أحدهم بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، تفيد بالعثور على جثة رجل ثلاثيني مقتول داخل شقة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأن المجني عليه خليجي الجنسية، وتم استدراجه لسرقته وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.