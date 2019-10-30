مصر | "كان هدفهم التصوير".. استشاري طب نفسي يفسر تصرفات كمسري وركاب "قطار طنطا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان هدفهم التصوير".. استشاري طب نفسي يفسر تصرفات كمسري وركاب "قطار طنطا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الراكبين الجالسين في القطار، تصرفوا بسلبية شديدة تجاه الموقف، وكان هدفهم في ذلك الوقت التصوير من أجل النشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، قائلًا: "أصبحت الميديا هدفهم دون الدخول في مشاكل مع الآخرين".
وقال فرويز، إن تصرف الراكبين تجاه الموقف، يشير للسلبية التي ملأت البشر، واللامبالاه، وانتشار أي شئ سيئ على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الناس تكون سلبية أكثر، ولا يوجد عندهم روح الشجاعة للدفاع عن الآخرين، وهذا ظهر بشكل مخيف في المجتمع.
وكان أكد همام مجدي كمسري قطار طنطا، أمام النيابة، بأنه لم يدفع الشابين للنزول من القطار، ولكنه أخبرهما بالدفع أو النزول، قائلا: "فوجئت بشابين يقفان في وسط عربة ركاب الدرجة الأولى مكيفة وسط الناس في حالة من الهرج والمرج، وطالبتهما بسداد قيمه تذكرتين، فامتنعا عن السداد بأسلوب غير لائق فالتزمت كوني موظفا في هيئة السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهما بالسداد أو تسليمهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات، ولكنهما قفزا من القطار هربًا، وأنا مش عملت أي حاجة وهما اللي قفزوا، وفتحوا باب القطر عشان مش معاهم فلوس التذكرة".
وأول رد خرج من المهندس كامل الوزير وزير النقل، جاء تأكيده أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنه يحرص دائما على حياة جميع المواطنين، موضحا أن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الواقعة.
وقال وزير النقل، إن ما حدث لا نقبله، ونعد دورات تأهيل وتدريب وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديدية كي يحسنوا التعاون مع المواطنين.