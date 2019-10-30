مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": محاكمة علاء وجمال مبارك.. وسائق يشق قلب زميله بـ"مطواة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": محاكمة علاء وجمال مبارك.. وسائق يشق قلب زميله بـ"مطواة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



اليوم.. تجديد حبس كمسري قطار طنطا أمام قاضي المعارضات

ينظر قاضي المعارضات اليوم، أمر تجديد حبس المتهم مجدي إبراهيم محمد رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية والصادر ضده قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بقطار طنطا مما أدى إلى موت محمد عيد وإصابة أحمد سمير بائعين متجولين، عقب قفزهما من قطار طنطا، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



رئيس مجلس الدولة: وزارة النقل تشهد نهضة شاملة وخاصة السكة الحديد

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي باختياره رئيسا لمجلس الدولة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إحالة محاكمة سعاد الخولي لاتهامها بالكسب غبر المشروع لدائرة أخرى

قررت محكمة جنايات جنوب القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس الدائرة 20 برئاسة المستشار أسامة جامع رئيس الدائرة، إحالة محاكمة سعاد الخولي لاتهامها بالكسب غير المشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، نظرًا لأن هيئة المحكمة سبق لها الحكم على المتهمة بقضية أخرى، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



"تعدى عليا بمفك فطعنته".. المتهم بقتل "سائق المطرية" يمثل الجريمة أمام النيابة

أجرى فريق من النيابة، معاينة تصويرية لمكان حادث طعن سائق أتوبيس على يد سائق توكتوك بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور، والذي مثّل جريمته واعترف بها تفصيليا، وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس المتهم وأسندت له تهمة القتل العمد، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أبو شقة" في "التلاعب بالبورصة": علاء وجمال مبارك لم يحققا أي ربح

واصل الدكتور محمد أبو شقة، دفاع ياسر الملواني – المتهم الثالث بقضية التلاعب بالبورصة، مرافعته بالتشديد على استحالة تصور وجود اتفاق وتواطؤ بشأن تظفير مستثمر معلوم بصفقة البنك الوطني، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



" شق قلبه بالمطوة".. مقتل سائق ميكروباص على يد زميلة

وردت إشارة من مستشفى المطرية التعليمي تفيد استقباله المدعو "مصطفى.م.م"، 33 سنة، سائق ومقيم بدائرة القسم، توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب من الجهة اليسرى، إثر ادعاء مشاجرة، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



"2 كيلو بانجو أسفل الكرسي".. ضبط سائق بنفق الشهيد أحمد حمدي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزته كمية من مخدر البانجو، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: