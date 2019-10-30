مصر | حبس "ديلر إمبابة" لحيازته 5 طرب حشيش.. وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس "ديلر إمبابة" لحيازته 5 طرب حشيش.. وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته 5 طرب من مخدر حشيش بمنطقة إمبابة، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وجاءت في التحقيقات الأولية، أن المتهم كان بحوزته 5 طرب من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، فيما اعترف المتهم أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، لحين ترويجه على عملائه، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.

وتعود بداية الواقعة، ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد باتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبطه، وبحوزته 5 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

