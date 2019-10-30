مصر | مجلس الدولة: على الشركات السياحية إخطار الوزارة ببرامجها قبل التنفيذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة: على الشركات السياحية إخطار الوزارة ببرامجها قبل التنفيذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قرار وزيرة السياحة المتضمن وقف نشاط شركة سياحة جزئيا لمدة عام عن ممارسة نشاط السياحة الدينية، ورفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جمال صديق، شاكر السنهوري.

واستندت المحكمة، علي أن المُشرع حظر على الشركات السياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، إلا بترخيص من وزارة السياحة، كما ألزم هذه الشركات بإخطار الوزارة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يومًا على الأقل، على أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد.

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ومن أهم أهداف هذا الإخطار هو متابعة الوزارة لعمل هذه الشركة للتعرف على مدى تنفيذها لبرامجها المحددة من عدمه.

وثبت لدي المحكمة، أن التحقيقات التى أجريت بمحضر إثبات المحرر من لجنة التفتيش على أعمال الشركة والتابعة لوزارة السياحة بالاراضي السعوديه بكلا من مكة والمدينة المنورة، أثبتت عدم التزام الشركة بالبرامج المعلنة منها، والمعتمدة من الوزارة تمثلت في برنامج الرحلة وفنادق الاقامة بكل من مكه والمدينه وتعديل مسار الرحله ليبداء بالمدينة بدلا من مكة وتحصيل مبالغ زائده تتراوح بين 2000 و21000 جنيه بدلا من ١٢٥٠٠ جنيه المتفق عليها، وثبت عدم تواجد معتمري الشركة بالفندق المقرر بالبرنامج.

ورأت المحكمة أن قرار وزير السياحه بوقف الشركه جزئيا لمده عام عن ممارسه نشاط السياحة الدينية قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.