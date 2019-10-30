مصر | التحفظ على 15 ألف متر كابل كهربائي مصنوع من خامات رديئة في منشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحفظ على 15 ألف متر كابل كهربائي مصنوع من خامات رديئة في منشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة منشأة ناصر بالتحفظ على أسلاك كهربائية، من خامات رديئة ومجهولة المصدر، داخل مصنع غير مرخص، كما أمرت بحجز صاحب المصنع لحين ورود تحريات المباحث حول نشاطه.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من ضباط إدارة مباحث التموين وبصحبتهم القوة المرافقة، بضبط "وليد.ع.ع" 41 عامًا، مسؤول عن مصنع أسلاك كهربائية بشارع شرق السكة الحديد ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية، من خامات رديئة ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على "15500 متر كابل كهربائى، و1200 ستيكر، ماكينة تصنيع"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.