مصر | "باعله مكملات مغشوشة".. تجديد حبس المتهم بقتل "الكابتن" بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "باعله مكملات مغشوشة".. تجديد حبس المتهم بقتل "الكابتن" بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح جنوب الجيزة، تجديد حبس شاب للمرة الثانية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صاحب صالة جيم بسبب خلافات بينهما لبيع الأخير له مكملات غذائية مغشوشة.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة صاحب جيم قتل على يد شاب، بسبب خلاف بينهما في العمرانية بالجيزة، فيما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتوصلت التحقيقات الأولية، إلى نشوب مشادة كلامية بين مالك صالة ألعاب رياضية يدعى "إسماعيل التركي" وشهرته "الكابتن" وشاب بسبب اتهامه له بمنحه مكملات غذائية مغشوشة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب والرائد محمد نجيب معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشادة كلامية بين صاحب صالة ألعاب رياضية "جيم" يدعى "إسماعيل التركي"، وشهرته الكابتن، وشاب، بسبب وجود خلافات بينهما، لاتهام الشاب له ببيع مكملات غذائية مغشوشة، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها الأول بأشقائه، والأخير بوالده لمناصرته، وحاول الشهير بـ "الكابتن" طعن الشاب بسلاح أبيض مطواه كانت بحوزته، إلا أن الشاب تحصل عليها منه وسدد له طعنة نافذة أسقطته قتيلا، كما أصاب شقيقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

