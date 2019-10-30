مصر | المستشار محمد حسام الدين يستقبل رئيس المحكمة العليا باليمن.. ويمنحه درع مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار محمد حسام الدين يستقبل رئيس المحكمة العليا باليمن.. ويمنحه درع مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح مصدر مسئول بالمجلس بأن رئيس مجلس الدولة رحب بالزيارة الكريمة للقاضي رئيس المحكمة العليا بالجهورية اليمنية وهي دولة عربية شقيقة، ورحب بوضع خبرات مجلس الدولة في مجالات مراجعة التشريعات وإجراء العقود الدولية وحماية المال العام والفتاوى القانونية في جميع المجالات والسوابق القضائية التي أرستها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري.
وأشار إلى رئيس مجلس الدولة قدم درع مجلس الدولة للضيف الكبير، ورحب بتقديم الدعم الكامل للزملاء قضاة المحكمة العليا سواء بتدريب القضاة اليمنيين أو تبادل الخبرات معهم فى مجال القانون الإداري.
حضر اللقاء من أعضاء المجلس الخاص المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار يحيى خضري نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع، والمستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس المجلس الأمين العام.