مصر | "لحوم فاسدة".. حبس صاحب ثلاجة الجيزة وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لحوم فاسدة".. حبس صاحب ثلاجة الجيزة وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس صاحب ثلاجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته طن و220 كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكانت أمرت النيابة، بجنوب الجيزة التحفظ على كميات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع صاحب ثلاجة لحوم مفرومة، لكميات من اللحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لإعادة بيعها للمواطنين.



وبتقنين الإجراءات؛ تم القبض على المتهم، وبحوزته طن و220 كيلو من اللحوم والسجق، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.