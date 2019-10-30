مصر | استعجال تقرير "المعمل الجنائي" في حريق محل بالموسكي

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استعجلت نيابة الموسكي، سرعة انتهاء تقرير المعمل الجنائي، حول واقعة نشوب حريق داخل محل بالموسكي، لمعرفة والوقوف على أسباب الحريق.

وكانت البداية عندما تلقت غرف الحماية المدنية، بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال المرور ورجال الإنقاذ و4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، وتم إخماد الحريق الذي أسفر عن تفحم محتويات المحل، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات.