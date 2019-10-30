أخبار مصر | وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" حقق أثر مجتمعي وتم تكريمه خارجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" حقق أثر مجتمعي وتم تكريمه خارجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، جانبا من فعاليات الدورة رفيعة المستوى عن التشغيل والتوظيف ضمن آليات الحماية الاجتماعية من تأثيرات عوامل الإصلاح الاقتصادى، خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، وأبدت سعادتها أن ٨٠٪ من المستفيدات سيدات ونجاح برنامج "تكافل وكرامة" في توفير كارت للسيدات يستطعن به الحصول على الدعم، وهو جزء من تمكين المرأة.

وأشارت والى، إلى أن البرنامج حقق استفادة أخرى وهو أن ٦٠٠ ألف من السيدات اللاتي تقدمن للحصول على الدعم لم يكن لديهن بطاقة رقم قومي، مضيفة أن البرنامج ساعدهن في خطوات الحصول على الرقم القومي رغم أنه لم يكن ضمن خطة البرنامج لكنه مهم لأي إنسان أن يكون له رقم قومي يسهل الحركة والحصول على التمويل معبرة عن فخرها الشديد بهذه الخطوة.

وأكدت والي أن برنامج الدعم النقدي المشروط يحقق الاستهداف وهو هام جدا لأن الاستهداف في ظل برامج الحماية الاجتماعية والموارد المحدودة وكثير من الصعوبات فكان مهم جدا أن نستهدف الاستهداف الصحيح في بلد بها ١٠٠ مليون حتى يصل الدعم إلى المستحقين.

وعبرت والي عن سعادتها بأنه بعد ٥ سنوات نجح البرنامج في الوصول إلى نسبة قليلة من الخطأ في الضم والاستبعاد، مشيرة إلى أن البرنامج حقق أثر مجتمعي كبير وتم تكريمه من جهة خارجية مستقلة بقياس الأثر الخاص بالبرنامج ووجدوا أن حقق تطويرا في التوعية الغذائية ووصلت نسبة الأطفال بالمدارس إلى ١٠٠٪ من الأطفال وزيادة في استهلاك الأطعمة بنسبة ٨.٥ ٪ وهذا هو الأثر.