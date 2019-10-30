أخبار مصر | "محلية النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث حل مشكلة شيراتون الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث حل مشكلة شيراتون الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها المنعقد حاليا، بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري، بشأن عدم قيام الحكومة ممثلة في محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة، بأن تشكل الحكومة لجنة لبحث هذا الملف بحضور جميع الأطراف.

وقال أحمد السجينى رئيس اللجنة: "اللجنة توصي بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من محافظة البحر الأحمر، ووزارات الاستثمار والسياحة والدفاع والبيئة والري والإسكان والتنمية المحلية، لبحث هذا الملف تمهيدا لوضع عدد من البدائل للتعامل مع المستثمر، على أن تدعو هذه اللجنة بعد فحص الملفات ووضع الرؤى المستثمر والتواصل معه للوصول إلى حل بتوافق الجميع، وإزالة أى عقبات، مقابل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وفى مدد زمنية مناسبة".

وتابع: "على الحكومة أخذ ما أثاره النائب مصطفى بكرى عن طرح فندق شيراتون في بورصة لندن مأخذ الجدية حتي تتحرك في اتخاذ الإجراءات سريعا"، مشيرًا، إلى أن لجنة الإدارة المحلية تتعهد بعدم ترك هذا الملف دون حل، وستعقد جلسة أخرى لمتابعته إما يوم 13 أو 20 نوفمبر المقبل"، مؤكدا ضرورة إزالة أى خلل أو قصور.

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كما أكدت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب أحمد بدوى، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، والمزمع مناقشته خلال الجلسات القادمة للبرلمان، وذلك فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.

وجاء القانون ليكشف عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

وأشارت اللجنة خلال اجتماعها، إلى أن القانون يستكمل الضلع الثانى من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى كانت بدايتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المجهود الذى بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعدادها وتقديمها لمشروع القانون.

كما أشارت اللجنة إلى عقدها عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون مع ممثلى الشركات العالمية والمحلية والمؤسسات المصرفية والمالية ومؤسسات المجتمع المدنى، وممثلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يعد مشروع القانون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.