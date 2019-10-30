أخبار مصر | حملة مكبرة بحي النزهة لضبط اللحوم الفاسدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة بحي النزهة لضبط اللحوم الفاسدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، حملة مكبرة بالتعاون مع مسئولي مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، ومسئولي الإشغالات بالحي، بالتفتيش على محلات المواد الغذائية والمطاعم والمراكز الصحية.

وأسفرت الحملة عن الآتي:

1- غلق مركز للعلاج الطبيعي بشارع فريد سميكة

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2- غلق إداري لمحل نظارات في 132 شارع النزهة كما تم غلق عيادة بـ21 شارع محمد رفعت بالنزهة

3- ضبط عدد 45 كجم دجاج، و31 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، بإحدى المحلات 20 شارع عدلي كفافي.

4- ضبط 7 كجم لحوم و7 كجم دجاج غير صالحة للاستهلاك بإحدى المطاعم بشارع انقرة بمساكن شيراتون، كما تم ضبط 14 كجم لحم مفروم من نفس الشارع.