أخبار مصر | "سعفان" يوجه الشكر لحكومة عمان بعد تدخلهم لإرجاع مصري توفي في الأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يوجه الشكر لحكومة عمان بعد تدخلهم لإرجاع مصري توفي في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل أرض الوطن جثمان المواطن المصري، أشرف عبد العزيز عطوة، من العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد 35 يوما من وفاته، واحتجاز المستشفى التي كان يعالج فيها جثمانه حتي يتم سداد تكاليف علاجه حتي يوم الوفاة.

ومن المقرر أن يصل المتوفي على رحلة مصر للطيران رقم 740 بمطار القاهرة في الساعة الخامسة من فجر غدا الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019.

وتدخل وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة، وقام علي الفور بعرضها علي مجلس الوزراء الأردني، الذي وافق علي الفور بإعفاء المتوفي في كافة مصاريف العلاج حتي وفاته البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.

وتوجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بالشكر والتقدير لوزير العمل الأردني نضال البطاينة علي إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعفاء المتوفي من جميع مصاريف علاجه، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والاقتناع المشترك لدي القيادة السياسية في البلدين بالتعاون الثنائي ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن.

Advertisements

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية لحل مشكلة عودة جثمان المواطن المصري أشرف عبد العزيز عطوة الذي توفي 25 سبتمبر الماضي بمستشفى الأمير حمزة في عمان علي أثر تعرضه لنزيف حاد في المريء وجلطة دماغية تسببت في وفاته.

وتلقى الوزير، تقريرا من المستشار العمالي بعمان أشرف الحرايري يفيد أن السفارة تواصلت علي الفور مع إدارة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن جثمان المتوفي إلي مصر ، إلا أن المستشفى رفضت الإفراج عن الجثمان إلا بعد تحمل ذوي المتوفي أو أية جهة أخري تكاليف علاجه حتي تاريخ وفاته والبالغة حوالي 14 ألفا و800 دينار أردني، بما يعادل 20 ألف و900 دولار ، أي ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.

وأشارت المستشفى أن القواعد المعمول بها لا تمكن الإدارة من الإفراج عن الجثمان في حالة عدم دفع مستحقات علاجه إلا بعد انقضاء 45 يوما علي واقعة والوفاة ، والتي تقوم بعدها إدارة المستشفى بمخاطبة الادعاء العام لتحويل الجثمان إلي مستشفى مركزي لأنها الإجراءات اللازمة للتصريح بدفنه في المقابر الحكومية الأردنية.

وأشار المستشار العمالي إلي أن السفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي كثفوا جهودهم لدي وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة ، والذي قام علي الفور بالتدخل لدي مجلس الوزراء الأردني ، وذلك لإعفاء المتوفي من كافة مصاريف العلاج ، ووافق المجلس علي اعفاء المتوفي في كافة مصاريف العلاج حتي وفاته البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.