أخبار مصر | وزير التربية والتعليم لـ"الخليج 365": نبحث مع ألمانيا رخصة مزاولة المهنة

وقال الوزير لـ"الخليج 365":" نحن نتباحث مع الجانب الألماني بخصوص منظومة تخريج المعلمين وكليات التربية ".

وأضاف خلال تصريحه أن من بين التعاون مناقشات حول رخصة مزاولة مهنة التعليم وتدريب المعلمين أثناء الخدمة علي طرق واستراتيجيات التعليم الحديثة".

وتفقد الدكتور خالد شوقي أمس الثلاثاء المدرسة الألمانية بالدقي، بصحبة وزير الخارجية الألماني وافتتحا مبنى إضافي تم بناؤه داخل أسوار المدرسة الألمانية بالدقي.

وأضاف الوزير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "قد تناولت الزيارة بعض المباحثات مع الجانب الألماني للتعاون في زيادة عدد هذه المدارس وموضوعات أخرى تتعلق بتدريب المعلمين وتطوير التعليم المصري".

