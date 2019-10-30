أخبار مصر | لهذا السبب.. لجنة الـ"تضامن" بالبرلمان تؤجل مناقشة تعديل قانون صندوق تأمين الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. لجنة الـ"تضامن" بالبرلمان تؤجل مناقشة تعديل قانون صندوق تأمين الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثانية بحيث يتم رفع وزيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة الى مائة وخمسين جنيهًا وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد إلى خمسين جنيهًا.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة بحيث أعطت لبنك ناصر الاجتماعى الحق فى زيادة المبالغ المعطاه من خمسمائة جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه حسب الحكم الصادر بالنفقة أو الأجرة للأسرة.
أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، أن المبالغ التي يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه شهريًا، وهو ما اعتبره النائب خالد حنفي مقدم مشروع القانون للجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مبلغ لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة، ودعت الحاجة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطى ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهم أحكامًا بالنفقات أو الأجور.