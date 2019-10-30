شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي إخواني منشق لـ«المصري اليوم»: «داعش» يهددني بالاغتيال (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد الزعفراني، القيادي الإخوانى المنشق والباحث في الشؤون الاسلامية، إنه تلقي تهديدات مباشرة من عناصر تنتمى إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» بالقتل والذبح بعد اتهامه بالكفر والردة.

وأضاف «الزعفرانى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن سيل من التهديدات تلقاه بعد بوست نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعنوان «بعد مقتل ابو بكر البغدادي ستنتهي جماعات التكفير قريباً لوعده ﷺ»كلما ظهر قرن قطعه الله«وسيتلاشى فكر التكفيرالقطبي» ليصله نحو 60 تهديدا مباشرا بالقتل أو النحر أو الاغتيال فضلا عن تهديدة وتوجيه السباب والشتائم لمتابعى البوست على الفيس بوك .

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وأشار إلى أن العناصر التي هدده أعلنوا عن أنفسهم أنهم من تنظيم داعش في العراق وسيناء والشام واليمن حيث بدأوا في عرض افكارهم المتطرفة وتكفير المصريين مهددين بالقول: انتظروا الذبح وكل من يؤيد هذا المرتد يقصدون «الزعفرانى» ولو بكلمة فلا يلومن إلا نفسه ستكون رصاصة في الرأس فالقة أو سكين في العنق حاذقة

وتساءل:«يبدوا ان الشبكة الفيسبوكية العنكبوتية الخاصة بتنظيم داعش منتشرة ونشطة في كل القطاعات والاوقات» مشيرا إلى أنه سيقوم بتحرير محضرا في مباحث الانترنت لتعقب هذة العناصر .

وقال «الزعفرانى» إن «العناصر الداعشية قالوا لى نصاً: احنا قاعدين إلى يوم الدين ومصيركم الذبح يا كفرة».

واختتم :«بعد مقتل ابو بكر البغدادي زعيم الجماعات الاسلامية المتطرفة ستنتهي جماعات التكفير قريباً فعلى مر التاريخ ظهرت جماعات تكفير عده مرات وتنتهي وهذة الجماعات ضعفت كثيراً بالفعل وستنتهي بإذن الله كما انتهت الخوارج الأولى مشيرا إلى ان جماعات التكفير التي ظهرت في ازمنه متعدده واقامت شبه دول وظلت لعده سنوات بالذات في شمال افريقيا هذه سنه الله فيهم.