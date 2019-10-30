شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق شب في «قطار مميز» بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن مسئولو محطة سكة حديد قنا من السيطرة على حريق محدود نشب بين فاصل عربتي قطار مميز لدى توقفة في محطة قنا، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

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كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بنشوب حريق محدود في أحد القطارات، وكشفت التحريات أن الحريق نشب بالقطار رقم 81 أسوان القاهرة.

وتبين حدوث ماس كهربائي نتيجة حدوث شرز ببن فاصل عربتى القطار، ما تسبب في تصاعد بعض الأدخنة، وتمكن مسئولى المحطة من إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، واستكمل القطار رحلتة إلى القاهرة.