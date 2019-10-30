شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: نقدر دور اليونان الداعم للقضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تقديره الكبير للمواقف اليونانية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي، من خلال عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، جاء ذلك لقائه مع الرئيس اليوناني، الذي أكد مدى الأولوية التي توليها اليونان لعلاقاتها بالدول العربية، وذلك انطلاقا من الأواصر التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليا على كافة المستويات؛ وأن الاهتمام التي توليه بلاده للتعاون مع الجامعة العربية، يأتي من أجل تحقيق المزيد لخدمة المصالح المشتركة للطرفين.

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جاء ذلك على هامش مشاركته في الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس ،تناول اللقاء القضايا المشتركة وسبل الارتقاء بالعلاقات بين الدول العربية واليونان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، كما عقد جلسة مباحثات مع نيكولاس دندياس وزير خارجية اليونان اكد فيها الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي اليوناني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة التباحث حول كافة التحديات المشتركة للجانبين.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، حيث اشار السيد الأمين العام في هذا الصدد إلى الاهمية التي يوليها الجانب الفلسطيني لمسألة الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على اساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مثنياً على التوصية التي تبناها البرلمان اليوناني في ديسمبر ٢٠١٥ بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين.