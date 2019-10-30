شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» في الكواليس.. أول فيلم يجسّد واقعة «شهيد الشهامة» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول رد فعل درامي على واقعة مقتل محمود البنا في المنوفية، والمعروفة إعلاميا بـ«شهيد الشهامة»، قام المخرج السكندرى، فادى نور، بإخراج أول فيلم دراسي وثائقي قصير عن الواقعة، مستعيناً بمجموعة من الممثلين الشباب المشاركين في ورشة مدرسة إعداد الممثل التي يتبناها في الإسكندرية منذ سنوات.

Advertisements

وقال «نور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الفيلم جسد الواقعة بالكامل، حيث استعان بلقطات حقيقية من كاميرات تصوير الواقعة وقام بتقديم أدوار راجح والبنا وأصدقائهما وخطيبة راجح، فضلا عن الاستعانة بمصحح لكنات من محافظة الموفية حتى تخرج اللكنة منضبطة تماما.

ورصدت «المصري اليوم» كواليس تصوير الفيلم قبل عرضه وحصلت على صور من «ميكنج» الفيلم والمشاهد التصويرية. وأشار المخرج إلى أنه يعد أول فيلم يجسد الواقعة وهدفه تقديم النصح للشباب المتهور بعدم التسرع والانسياق وراء الغضب والاندفاع الشبابي وضرورة الارتكان إلى الحكمة والصبر واتخاذ ما يحدث حاليا من غضب شعبى كبير ضد راجح بسب قتل محمود البنا موضع العظة والعبرة، مشددا على ضرورة أن يتحكم الشباب في انفعالاتهم وكظم غيظهم حتى لا يلقون مصير راجح.

ولفت إلى أن الفيلم من إنتاج ورشة مدرسة إعداد الممثل، وهو مشروع تخرج للشباب، وشارك في الفيلم كل من حسام طلبة في دور راجح القاتل، وإسراء آدم في دور رودى خطيبته، وهنا نور في دور الفلاحة، وعبدالرحمن عادل في دور صاحب راجح، وناصر ريان في دور صاحب راجح، وعبدالله الألفى في دور صاحب محمود البنا، وأحمد البدرى في دور محمود البنا، والفيلم من تأليف تميم نور، وسوشيال ميديا حوده العالمى، ومديرا التصوير طه بصرى واحمد طارق، لافتا إلى أن العمل حقق معدل مشاهدة كبيرة جدا، حيث نجح في جمع 20 ألف مشاهدة في الساعات الأولى من عرض المشاهد.