شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظّم ندوات تثقيفية وتوعوية في القاهرة والسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية والتوعوية لمدارس السويس، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بنادي النصر للبترول بالسويس، تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يأتي ذلك استمرارا لاحتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.

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بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى كلمة قدم فيها التهنئة والشكر لشعب السويس البطل على ما قدمه من بطولات خلال حرب أكتوبر 1973 المجيدة، تلت ذلك محاضرة عن الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة، كذلك دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري في رفع روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدنى، وقدمت طلائع التربية والتعليم بالسويس عروضا فنية ومسرحية وأوبريت عن نصر أكتوبر وفي نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة على مسرح وزارة الشباب والرياضة بحضور مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات؛ حيث بدأت الندوة بعرض فيديو عن انتصارات أكتوبر المجيدة من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ثم ألقى قائد قوات الدفاع الشعبي كلمة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على العناصر الإرهابية، وألقى أحد الضباط المقاتلين في شمال سيناء سابقاً كلمة روى فيها قصة أحد كمائن ودوريات أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء.

وتم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين، وفي نهاية الندوة تم عرض فقرات استعراضية فنيه لطلبة المدرسة وفقرة الكورال، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.