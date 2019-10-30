شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل خلال 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الأربعاء، سير الأعمال بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الكورنيش بطول 1 كم من مركز مؤتمرات الجامعة بشارع عبدالسلام عارف حتى شارع الروضية، وتم خلالها توسعة الطريق من خلال إزالة التعديات على جانبي الطريق وإعادة تخطيط تصيم الأرصفة، وتشمل أيضا تنفيذ أعمال رصف وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، وتجميل الجزيرة الوسطى.

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وتفقد عبدالجابر، المنطقة، مستوضحا عن الموقف التنفيذي من المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق، الذي أكد أن أعمال المرحلة الأولى ستنتهي في غضون 3 أسابيع، حيث تم تركيب 150 عمود إنارة والتي ستتم إنارتها خلال يومين، وجار التجهيز للبدء في الرصف والمحدد البدء في أعماله، السبت المقبل، وتم تنفيذ تصميم جمالي بميدان شارع الروضة، مع خلق محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وشدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الجزء العلوي من منطقة الكورنيش، والتي ستشمل المنطقة العلوية بالكامل: طريق سليمان متولي حتى مزلقان الشلال بطول 5 كم، وتتضمن كافة الأعمال المنفذة في المرحلة الأولى، مؤكدا أن تطوير الكورنيش وإضفاء الشكل الحضاري وتحويله لمتنفس يليق بالمواطن السويفي.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع كورنيش النيل قد وضعه محافظ بني سويف ضمن أولويات الخطة التنموية للمحافظة، ويتم تنفيذه على مرحلتين رئيسيتين وهما: تطوير الجزء العلوي من الكورنيش كمرحلة أولى أساسية، والتي تتضمن تطوير أعمال إزالة التعديات التي كانت على الكورنيش أمام المحال التجارية، وإجراء بعض التوسعات، وبالتالى زيادة عرض الطريق ليصبح ثلاثين مترًا في الاتجاهين، ويتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تنفيذ تصميم للتطوير الشامل وتحويل الكورنيش إلى منطقة حضارية ومتنفسًا للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة، مثل تنفيذ ممشى علوى وسفلى على النيل مباشرة، وبه جزء للمشاة وآخر للدراجات، ومسرح مكشوف بالجزيرة.