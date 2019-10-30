شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: 30% حجم الحركة الوافد من السوق العربي.. والسعودية على رأسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن مصر دائمًا ترحب بالأشقاء العرب، مشيرة إلى أن السوق العربية تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث إنها تمثل 30% من السياحة الوافدة، وأن المملكة العربية السعودية تأتي على رأس تلك الأسواق، جاء ذلك خلال لقائها أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية؛ الأربعاء، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي يُقام تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، والذي ينعقد خلال الفتـرة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 الجاري بمدينة الرياض.

واستهلت الوزيرة اللقاء بتهنئة المملكة العربية السعودية على الإصلاحات التي تقوم بها والتطور الذي يشهده قطاع السياحة بها، خاصة مع إعلان السعودية عن فتح أبوابها للسائحين من مختلف أرجاء العالم، وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية يوم 27 سبتمبر الماضي.

وأشادت الوزيرة بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع السياحة بها وذلك إيمانا منها بأهميته في دعم اقتصاديات الدول، حيث يعد قطاع السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد القومي للدول، فالسياحة قطاع مُصَدِر للخدمات، كما أنه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

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وقالت إن دعم قطاع السياحة في أي دولة من الدول العربية، من شأنه أن يساهم في دعم قطاع السياحة في المنطقة ككل.

من جانبه، أشار أحمد بن عقيل الخطيب، إلى مكانة مصر في قلب الشعب السعودي، لافتًا إلى رغبة السعوديين الدائمة لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية.

وأشار إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج للمنتجات السياحية المختلفة، مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات، التي بدأت المملكة العربية السعودية تروج لها مؤخرا، لافتًا إلى إمكانية التعاون لجذب مزيد من السائحين إلى المنطقة العربية من خلال عمل برامج سياحية مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ورحبت الوزيرة بتعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.